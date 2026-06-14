 تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر

وكالات
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 10:06 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 10:07 م

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، مساء الأحد، بإلغاء الرحلات الجوية من المطارات الغربية حتى إشعار آخر.

وقالت الوكالة، إنه تم إلغاء الرحلات الجوية في ضوء الوضع الراهن.

وجاء هذا التطور على وقع حالة من الترقب تسود حول ما إذا كانت إيران ستنفذ تهديدها بأنها ستشن هجوما على إسرائيل إذا ما هاجمت الأخيرة مناطق لبنانية وتحديدا ضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما وقع اليوم.

وكان ترامب قد كتب على منصة تروث سوشال: "ما كان ينبغي أن يحدث الهجوم على بيروت هذا الصباح، خصوصا في يوم مهم كهذا ونحن على مقربة شديدة من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران".

وأضاف ترامب: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي كانت ترد عليه كان محدودا للغاية وعديم الأهمية، ولم يصب أو يجرح أو يقتل أحد بسببه، ولا ينبغي أن يعطل هذه العملية المهمة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن قريبون جدا من اتفاق سيجلب السلام إلى المنطقة، بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف التراجع".

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