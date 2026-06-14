جنوب أفريقيا تكثف عمليات اعتقال المهاجرين مع اندلاع احتجاجات عنيفة

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، اعتقال آلاف المهاجرين غير الشرعيين مؤخرا في إطار سعيها للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة ضد الأجانب التي أججتها عوامل من بينها تفشي الجريمة والبطالة.

وقالت وزيرة العدل مامولوكو كوبايي اليوم الأحد، إنه خلال الشهر الماضي تم اعتقال 7400 مهاجر غير شرعي لمخالفتهم قوانين الهجرة، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين خلال عام 2026 حتى الآن إلى أكثر من 40 ألفا.

وتحدثت كوباي في أول إحاطة إعلامية للجنة الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة منذ الخطاب التلفزيوني الذي ألقاه الرئيس سيريل رامافوسا إلى الأمة قبل أسبوع والذي أعلن فيه عن خطة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وهزت المسيرات الاحتجاجية ضد المهاجرين على مدى أسابيع أكبر اقتصاد في أفريقيا، ووقعت هجمات قاتلة متفرقة، فضلا عن إدانات من دول من بينها غانا ونيجيريا.

وأرسلت تلك الدول، إلى جانب ملاوي وغيرها، طائرات أو حافلات لإعادة مواطنيها الذين يريدون العودة إلى وطنهم.