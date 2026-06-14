جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بسبب التوترات مع إيران

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، تغير تعليمات الجبهة الداخلية بعد تقييم الوضع، واتخاذ قرار بتغيير سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية ابتداءً من اليوم الأحد 14 يونيو 2026 الساعة 6:00 مساءً وحتى يوم الاثنين الساعة 8:00 مساءً.

وأضاف جيش الاحتلال وفقا لصحيفة معاريف الاسرائيلية: "في إطار التغييرات، تقرر السماح بممارسة الأنشطة بشكل كامل مع تحديد عدد الحضور في التجمعات بما لا يزيد عن 5000 شخص في جميع مناطق البلاد باستثناء منطقة خط المواجهة".

وأما في منطقة خط المواجهة، فتُسمح بممارسة الأنشطة بشكل جزئي دون تغيير في الإرشادات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وعقب الهجمات الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية اللبنانية، أجرى رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، تقييمات مستمرة للوضع مع جميع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لتقييمات الوضع، يستعد الجيش لاحتمال إطلاق النار على إسرائيل في الساعات القادمة من قبل إيران".

وأضاف: "حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال حدوث أية تغييرات، سيتم إبلاغ الجمهور بذلك. لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع إطلاق النار على إسرائيل".

وقالت القناة 14 العبرية إن التقديرات في "إسرائيل" ترجّح أن تشن إيران هجومًا ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.