 أمريكا: وفاة جميع ركاب طائرة تحطمت في ميزوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: وفاة جميع ركاب طائرة تحطمت في ميزوري

ميزوري (أمريكا) (أ ب)
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 9:28 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 9:29 م

أعلنت السلطات الأمريكية بولاية ميزوري الأمريكية، وفاة جميع ركاب طائرة تحطمت في الولاية والبالغ عددهم 12.

وأفادت السلطات الأمريكية بأن الطائرة كانت تقلّ مظليين.

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