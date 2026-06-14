أمريكا: وفاة جميع ركاب طائرة تحطمت في ميزوري

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أعلنت السلطات الأمريكية بولاية ميزوري الأمريكية، وفاة جميع ركاب طائرة تحطمت في الولاية والبالغ عددهم 12.
وأفادت السلطات الأمريكية بأن الطائرة كانت تقلّ مظليين.