وزير المالية يكلف رامي يوسف قائما بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بتكليف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، قائما بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بالإضافة إلى مهام منصبه الحالي بالوزارة.

جاء القرار، الذي يحمل رقم 307 لسنة 2026، في إطار تنظيم العمل داخل الجهات التابعة لوزارة المالية، وضمان استمرار أداء المهام والاختصاصات المنوطة بمصلحة الضرائب العقارية.

ونص القرار على أن يتولى رامي يوسف ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لعمل المصلحة، بما يتيح له مباشرة مهام الإدارة والإشراف على مختلف القطاعات التابعة لها.

يشغل رامي يوسف منصب مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ويمنح قرار التكليف رامي يوسف صلاحيات رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بما يضمن استمرار سير العمل بالمصلحة.