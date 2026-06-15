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عبر الإعلامي عمرو أديب، عن تفاؤله بقدرة المنتخب الوطني على تقديم أداء مشرف أمام بلجيكا في بطولة كأس العالم.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «غدًا ننتظر الثلاثية.. بعد أداء قطر أمام السويد والمغرب أمام البرازيل، تأتي مصر أمام بلجيكا لتقدم عرضا مبهرًا».

وأضاف: «نحن في انتظار عرض مبهر غدا.. نحن في انتظار عرض كبير.. قلبي يحدثني خيرا بأن مصر ستقدم شيئًا مشرفًا».

وشدد على ضرورة أن يتحلى لاعبو منتخب مصر بالجرأة والطمع في مواجهة بلجيكا، مؤكدا أن المنتخب يضم لاعبين كبار وخاضوا مباريات أمام منتخبات وأندية عالمية ما يمنحهم الخبرة اللازمة.

وتابع: «غدًا نحن في انتظار شيء محترم.. اطمع يا أخي ولازم نهاجم.. هي دي كلمة السر في كأس العالم.. وإحنا عندنا الشباب بتوعنا اللي ممكن ياخد الكورة ويجري بها لغاية مرمى المنافس».

ولفت إلى أن تقدم منتخب بلجيكا على مصر في القيمة السوقية أمر ليس بالمهم لكن الأهم ما يتم تقديمه على أرض الملعب.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة بلجيكا، مساء غدٍ الإثنين، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.