رئيس شعبة الذهب: الأسعار سترتفع بنهاية 2026 ونتوقع ووصول الأوقية إلى 5000 دولار

توقع المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وقوع حدثين هامين ومؤثريين على أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري، وهما الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب، والاجتماع الأول لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي الجديد كيفين وارش، الأربعاء القادم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيض الفائدة على الدولار وهو ما انعكس إيجابيًا على أسعار الذهب، مضيفًا: «لو حصل العكس طبعًا هيأثر سلبي على الذهب».

وقال إن أسعار الذهب سترتفع فور انتهاء الحرب بين إيران وأمريكا، كنتيجة لانخفاض أسعار النفط، وتوافر السيولة المادية لدى الدول، لافتًا إلى وجود بعض البنوك المركزية التي حافظت على شراء الذهب في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف: «انخفاض البترول أو هذه الانفراجة تساهم في دعن الذهب على اعتبار أن كان في ضغط نتيجة لتوفير السيولة المادية مع الدول فبعدت شوية عن الذهب أو بعضهم اللي هو قايض على ذهب».

واستبعد انخفاض أسعار أوقية الذهب لـ3500 دولار وفق عدد من التقارير الدولية، قائلًا: «هو غير مرجح بس منقدرش نجزم أمرًا ونقول أيهما من الاتجاهين هو الأقوى هو لسا أصل العام طويل برضو».

وأوضح صعوبة رصد اتجاهات الذهب حاليًا في ظل عصر "التغيرات السريعة والقوية"، مضيفًا أن التوقعات طويلة الأمد لم تعد سائدة.

وشدد على أن الاستثمار في الذهب، يُعتبر ادخارًا طويل المدى، قائلًا: «على المدى الطويل إحنا أكيد الذهب بيزيد والتاريخ بيقول كدا».

ونصح بشراء الذهب والاحتفاظ به لعام على الأقل قبل إعادة البيع، بعيدًا عن المضاربة لتجنب مخاطرها، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب بنهاية 2026، لنطاق الـ5000 دولار للأوقية.