أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اكتمال الاتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه أجاز فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون رسوم، بالتزامن مع الإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي.

وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل الآن.. تهانينا للجميع»، مضيفًا: «أعلن بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم، وبالتزامن مع ذلك أعلن الإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي».

وتابع الرئيس الأمريكي: «سفن العالم.. شغّلوا محركاتكم.. دعوا النفط يتدفق».

ويأتي إعلان ترامب بعد تقارير تحدثت عن توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري، وسط حديث عن دور وساطة باكستانية وقطرية في الترتيبات الأخيرة.

ولم يصدر، حتى الآن، تأكيد إيراني مفصل لبنود الاتفاق، فيما تشير التقارير إلى أن فتح المضيق يمثل خطوة محورية في تهدئة التوترات واستئناف حركة الملاحة النفطية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.