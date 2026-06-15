أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة يمتلكون مجموعة من اللاعبين القادرين على الظهور بشكل مميز خلال بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن بعض العناصر التي انضمت للمنتخب خلال الفترة الأخيرة قد تكون من أبرز مفاجآت البطولة.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بلجيكا إن المنتخب البلجيكي لا يعتمد على روميلو لوكاكو فقط، بل يضم العديد من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة وقادرة على المنافسة وتقديم مستويات قوية.

وأوضح المدير الفني أن هدف المنتخب هو تحقيق نتائج إيجابية في جميع مباريات البطولة، مؤكدًا أن البداية أمام بلجيكا تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة بالمونديال.

وأضاف: “هناك لاعبون انضموا للمنتخب خلال ولايتي الحالية، قد لا يمتلكون شهرة محمد صلاح أو عمر مرموش، لكننا نثق في قدرتهم على الظهور بصورة قوية وأن يكونوا من مفاجآت كأس العالم، خاصة في ظل اعتمادنا على الأداء الجماعي”.

وشدد حسام حسن على أن الضغوط تحيط بجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، لكنه يثق في قدرة لاعبيه على التعامل مع تلك التحديات وتقديم ما يسعد الجماهير المصرية.

وفيما يتعلق بحلم تحقيق أول فوز مصري في تاريخ كأس العالم، قال: “لا أستطيع أن أعد الجماهير بتحقيق أول انتصار مونديالي، لأن الوعد مسؤولية كبيرة، لكن أعد الجميع بأن نبذل أقصى ما لدينا من جهد من أجل إسعاد الشعب المصري”.

وأشار إلى أن المشاركة في كأس العالم فرصة استثنائية لا تتكرر كثيرًا في مسيرة اللاعبين، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه باستغلال هذه اللحظة التاريخية من أجل كتابة أسمائهم في تاريخ الكرة المصرية.

وكشف حسام حسن أسباب استدعاء المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم، موضحًا أنه تابع اللاعب مع منتخب الشباب وفريق برشلونة للشباب، ووجد فيه مواصفات المهاجم الواعد القادر على صناعة الفارق مستقبلًا، معتبرًا أن وجوده داخل منظومة برشلونة خير دليل على موهبته الكبيرة.

كما أوضح أن اختيار مصطفى زيكو جاء بعد متابعة طويلة في الدوري المصري، بينما أعرب عن تمنياته بالشفاء والعودة لكل من إسلام عيسى ومحمد حمدي.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بخفض متوسط أعمار المنتخب وبناء جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي هو تكوين منتخب يعتمد على الجماعية وليس على نجم واحد فقط، بما يضمن استمرارية النجاح والاستقرار الفني في المستقبل.