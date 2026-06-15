ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن وأهنئ الجميع

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

وأفاد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!".

وأضاف "أُصرّح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأُصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي".

واختتم ترامب تدوينته قائلا: "سفن العالم، شغلوا محركاتكم.. فليتدفق النفط!".





وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة".

وأضاف شهباز شريف أن واسنطن وطهران أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.

وصرح بأنه ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع.

ووجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، كما شكر قيادة دولة قطر على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.