 بزيادة مرتين ونصف.. البنك المركزي يبيع أدوات دين حكومية بقيمة 207 مليارات جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بزيادة مرتين ونصف.. البنك المركزي يبيع أدوات دين حكومية بقيمة 207 مليارات جنيه


نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 1:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 1:30 ص

باع البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجل 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا)، بقيمة إجمالية بلغت 207.31 مليار جنيه، في عطاء أمس الأحد.

وتزيد الحصيلة بنحو مرتين ونصف عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 60 مليار جنيه، وسط تراجع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ شهر.

وانخفض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى نحو 24.15%، مقابل 24.46% في العطاء السابق.

كما تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى نحو 25.2%، مقابل 25.66% في العطاء السابق.

ويعكس حجم التغطية المرتفع للطرح استمرار شهية المستثمرين القوية تجاه أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، في ظل مستويات العائد الجاذبة التي تقدمها أذون الخزانة.


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