كجوك: الاستثمار الخاص يشهد طفرة ويمثل 60% من الاستثمارات حاليًا

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاستثمار الخاص في مصر يشهد تحسنًا وطفرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال عامين من زيادة في الاستثمار يعني أن هناك تجاوبًا واضحًا، لكن الأهم هو الاستمرار.

وأوضح "كجوك" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن نحو 60% من الاستثمارات حاليًا خاصة، وهو ما يخفف العبء على الدولة ويجعل التنفيذ أسرع دون تعقيدات، إلى جانب مساهمته في خلق فرص عمل.

وأضاف أن الاستثمار في مصر متنوع، وأن أكبر قطاع في الاقتصاد المصري هو الصناعة، يليه البترول والغاز، لافتًا إلى وجود تنوع كبير في خريطة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال آخر 5 سنوات على التوالي سجل أعلى معدل له في القارة الإفريقية.

وأكد أن الوزارة جاهزة في أي وقت لتلبية أي طلبات تدعم الاقتصاد، بما في ذلك أي إجراءات تخص التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من العيني.

وتطرق إلى ملف المعاشات، معربًا عن ثقته في صدور أخبار إيجابية فيه بشأن الزيادات التي ستقرر في بداية شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الدولة كانت وستظل منحازة للصحة والتعليم باعتبارهما أولوية في المرحلة المقبلة، وأن الجميع سيستفيد من ذلك.