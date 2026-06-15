بعد انطلاق منافسات كأس العالم، تترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات.

ورغم الترشيحات التي تصب في صالح المنتخب البلجيكي بفضل امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة والخبرة، فإن الكثيرين يرون أن الفراعنة يمتلكون بدورهم المقومات التي تجعلهم قادرين على المنافسة وتحقيق المفاجأة.

وفي حوار خاص لـ«الشروق»، تحدث البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، عن رؤيته للمجموعة التي تضم مصر وبلجيكا، وفرص المنتخبين في التأهل، وأبرز نقاط القوة التي يمتلكها كل فريق قبل المواجهة المنتظرة، وجاء كالتالي:

كيف ترى حظوظ منتخبي مصر وبلجيكا في المجموعة؟

مرحبًا للجميع في مصر. أعتقد أن كأس العالم ينطلق الآن بالنسبة لهذه المجموعة، وأرى أن مصر وبلجيكا هما المرشحان الأبرز للتأهل.

نيوزيلندا ليست بالمنتخب القوي مقارنة بباقي المنافسين، بينما تمتلك إيران فريقًا تنافسيًا جيدًا، لكن ما تعرضت له البعثة من ظروف صعبة وقيود على السفر والتحضيرات أثر بالتأكيد على استعداداتها للبطولة.

من هو المنتخب الأقوى في المجموعة من وجهة نظرك؟

بالتأكيد بلجيكا هي الطرف الأقوى على الورق. الفريق حقق نتائج مميزة في مبارياته الودية الأخيرة قبل كأس العالم ويمتلك لاعبين ذوي جودة عالية للغاية في مختلف المراكز، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا لإنهاء المجموعة في الصدارة.

هل ترى أن منتخب مصر قادر على منافسة بلجيكا؟

بالتأكيد. منتخب مصر فريق قوي للغاية ولديه عناصر مميزة.

لا يجب أن ننسى أن مصر نجحت في الفوز على بلجيكا وديًا قبل سنوات قليلة، وهذا يعكس جودة اللاعبين وقدرتهم على مقارعة المنتخبات الكبرى عندما يكونون في أفضل حالاتهم.

ما توقعاتك للمواجهة المباشرة بين المنتخبين؟

أتوقع مباراة قوية جدًا ومليئة بالحماس والندية. بلجيكا تملك الأفضلية على الورق، ولذلك أرشحها للفوز.

لكن في الوقت نفسه إذا فازت مصر فلن أشعر بأي مفاجأة، لأن الفارق بين المنتخبين ليس كبيرًا كما يعتقد البعض، ولأن مصر تملك من الخبرة والجودة ما يسمح لها بتحقيق نتيجة إيجابية.

من اللاعب الذي يمثل مصدر الخطورة الأكبر في المنتخب البلجيكي؟

أرى أن جيريمي دوكو هو العنصر الأخطر في المنتخب البلجيكي حاليًا. يمتلك سرعة كبيرة وقدرات فردية مميزة جدًا، ويمكنه التسبب في الكثير من المشاكل لأي دفاع يواجهه، لذلك سيكون أحد أبرز مفاتيح اللعب في المباراة.

وماذا عن أبرز أسلحة المنتخب المصري؟

منتخب مصر يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة. بالطبع محمد صلاح يبقى الاسم الأبرز، لكن هناك أيضًا عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، وجميعهم قادرون على صناعة الفارق في أي لحظة من المباراة بفضل خبراتهم وجودتهم الهجومية.

كيف تتوقع شكل المنافسة على بطاقتي التأهل؟

أرى أن مصر وبلجيكا هما الأقرب للتأهل إلى الدور الثاني. كلا المنتخبين يمتلكان المقومات التي تؤهلهما للعبور، وأعتقد أنهما قادران أيضًا على الذهاب بعيدًا في البطولة إذا واصلا تقديم مستويات قوية خلال الأدوار الإقصائية.

واختتم توم سينتفيت تصريحاته بالتأكيد على أن المواجهة بين مصر وبلجيكا ستكون واحدة من أكثر مباريات المجموعة إثارة، مشيرًا إلى أن المنتخب البلجيكي يمتلك أفضلية نسبية بفضل جودة عناصره ونتائجه الأخيرة.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المنتخب المصري يملك من الخبرة والنجوم ما يجعله قادرًا على قلب التوقعات وتحقيق نتيجة كبيرة.

كما توقع المدرب البلجيكي تأهل المنتخبين معًا إلى الدور الثاني، مؤكدًا أن كليهما يمتلك الأدوات اللازمة لصناعة مشوار مميز في كأس العالم.