أكسيوس: مراسم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا يوم الجمعة المقبل 19 يونيو

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن اتفاقًا بين أمريكا وإيران لإنهاء الأعمال العدائية أصبح "قائمًا الآن"، على أن تُجرى مراسم توقيع رسمية يوم الجمعة المقبل في سويسرا، بينما تبدأ اجتماعات فنية لاحقة بشأن الملف النووي وآليات التنفيذ.

وأضاف "أكسيوس" أن واشنطن وطهران لم تؤكدا حتى الآن إعلان شريف بشأن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، موضحًا أن باكستان ساعدت في التوسط للتوصل إلى الاتفاق، إلى جانب جهود وساطة أخرى.

وبحسب الموقع، يستهدف الاتفاق تمديد الهدنة لمدة 60 يومًا، وإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات نووية جديدة بعد 107 أيام من الحرب، على أن تبحث أمريكا وإيران خلال فترة الهدنة ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني والتعامل مع المخزون عالي التخصيب، مقابل بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وفق الالتزام الإيراني ببنود الاتفاق.

وفي السياق نفسه، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان"، أن الهجوم الإسرائيلي على بيروت "كان يجب ألا يحدث"، خصوصًا في يوم وصفه بأنه يشهد اقترابًا شديدًا من اتفاق سلام مع إيران.



ونقلت "الجارديان" عن دبلوماسي مطلع أن مفاوضين قطريين ما زالوا في طهران، بالتنسيق مع أمريكا، لضمان بقاء المحادثات على مسارها، في وقت تتعامل فيه الأطراف مع تداعيات الضربات الإسرائيلية على بيروت وما أثارته من تهديدات إيرانية بالرد.