الإكوادور تكشف تشكيلها الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في كأس العالم

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كشف الجهاز الفني لمنتخب الإكوادور عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز.

خط الدفاع: بييرو هينكابي، ويليام باتشو، جويل أوردونيز.

خط الوسط: بيدرو فيتي، مويسيس كايسيدو، آلان فرانكو.

خط الهجوم: آلان ميندا، جون يبواه، إينر فالنسيا، جونزالو بلاتا.

ويعول المنتخب اللاتيني على خبرة قائده إينر فالنسيا، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي تألقت في السنوات الأخيرة، من أجل تحقيق انطلاقة إيجابية في النسخة الحالية من كأس العالم.

ويسعى منتخب الإكوادور إلى تجاوز عقبة كوت ديفوار وحصد النقاط الثلاث في مواجهة متوازنة بين منتخبين يملكان طموحات كبيرة للذهاب بعيدًا في البطولة العالمية.