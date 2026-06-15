أعرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن سعادته بفوز «المانشافت»” على كوراساو بنتيجة 7-1، في مستهل مشواره بكأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان في تصريحات عبر شبكة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء:«نعم، أنا سعيد بالنتيجة، الفوز مهم للغاية، وحققنا انتصارًا بسبعة أهداف، ونحن سعداء بذلك».

وأضاف: «البداية كانت جيدة خلال أول ربع ساعة، لكن المنافس سجل من أول فرصة، قبل أن نستعيد إيقاعنا بعد خمس دقائق فقط».

وتابع: «الفوز في المباراة الأولى مهم، فبطولة كأس العالم تشبه سباقًا طويلًا».

وأكد مدرب ألمانيا: «سنحاول الفوز على كوت ديفوار في المباراة المقبلة، وعلينا أن نكون أفضل، لأنهم فريق قوي وسريع».

واختتم ناجلسمان تصريحاته قائلًا: «المجموعة ليست سهلة على الإطلاق».

وكان المنتخب الألماني قد حقق فوزًا كبيرًا على كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف، في افتتاح مبارياته بالمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.