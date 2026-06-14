 الزمالك يغير ملعب تدريباته في الموسم الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يغير ملعب تدريباته في الموسم الجديد

أمير نبيل
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 9:03 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 9:03 م

بدأ نادي الزمالك تحركات من أجل تغيير ملعب تدريبات الفريق، وذلك استعدادا للموسم المقبل.

واعتاد الزمالك على مدار الموسم المنقضي، على أن يتخذ ملعب الكلية الحربية، معقلا لتدريباته، لكن ثمة تغيير مرتقب قد يأتي قبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب مصادر في النادي، فإن الزمالك بدأ التحرك لمخاطبة إدارة ستاد الدفاع الجوي، من أجل السماح للفريق، بالتدريب على الملعب الفرعي.

وكانت هناك أصوات داخل مجلس الإدارة تطالب بعودة الفريق للتدرب داخل مقر النادي، توفيرا للنفقات، خاصة أن النادي يتكبد أموالا كثيرة في إيجار ملاعب التدريب وكذلك المباريات.

لكن جون إدوارد المدير الرياضي هو من يتمسك بفكرة خوض الفريق تدريباته خارج مقر النادي، حفاظا على تركيز اللاعبين، خاصة بعدما ساهم ذلك في حسم بطولة الدوري الموسم المنقضي.

 


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