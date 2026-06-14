كوريا الجنوبية والسعودية توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون في النفط الخام والغاز وتطوير البنية التحتية للطاقة

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن سول والمملكة العربية السعودية وقعتا اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع موارد الطاقة، بما يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.

ووقع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، لوضع إطار للتعاون طويل الأمد في مجال توريد موارد الطاقة الرئيسية، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة استمرت يومين بدأت أمس السبت، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب الوزارة، تتضمن الاتفاقية مجالات تعاون واسعة تشمل تخزين النفط الخام، وتطوير البنية التحتية لأنابيب النفط، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير قطاع الطاقة.

كما عقد الوزير الكوري سلسلة لقاءات مع وزير الاستثمار السعودي فهد السيف ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حيث جرى بحث تقدم مشاريع الشركات الكورية العاملة في المملكة.