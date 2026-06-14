ماليزيا: المحققون يستبعدون تعمد إشعال النار في حريق كيلانتان

قال مسئولون ماليزيون، إنه على الرغم من عدم وجود لقطات تلفزيونية، استبعد المحققون حدوث ماس كهربائي أو إشعال النار بشكل متعمد في حريق كامبونج جوك كابور.

وقال فرحان سفيان برهان، مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية كيلانتان الماليزية، إن المحققين استخدموا أساليب علمية، بما في ذلك تحليل أنماط الحروق في مكان الحادث، لتحديد نقطة منشأ الحريق.

وأضاف أن الأدلة المادية، المدعومة بأقوال 4 شهود رئيسيين، ساعدت في تضييق نطاق التحقيق.

وتابع فرحان إن فحص الطب الشرعي في نقطة المنشأ وجد أن جميع الأنظمة الكهربائية وتوصيلات المعدات في حالة جيدة، مما يستبعد حدوث ماس كهربائي، وفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وقد أدى حريق ضخم اندلع في قرية "كامبونج جوك كابور" بمدينة كوتا بهارو في ولاية كيلانتان بماليزيا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى تدمير 29 منزلا وتشريد أكثر من 110 أشخاص، إلا أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات بين السكان.