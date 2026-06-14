ألمانيا: تعديل أسماء 6 محطات مترو في برلين لمواكبة أجواء المونديال

طرأ تعديل بسيط على أسماء ست محطات لمترو الأنفاق في العاصمة الألمانية برلين بمناسبة انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

والمحطات الست هي بوابة براندنبورج وبوابة فرانكفورت وبوابة هاله وبوابة كوتبوس وبوابة أورانينبورج وبوابة شليزيش، وجميعها تشترك في كلمة "بوابة" (بالألمانية: تور التي تعني بدورها أيضا كلمة هدف).

واعتمد التغيير على إطالة حرف الـ "أو" في كلمة "تور" ليتشابه مع نطق "تووووور" والتي تقال عند احتفاء المشجعين بإحراز هدف خلال المباريات، وذلك مواكبة لأجواء المونديال.

وكانت الأسماء الجديدة المؤقتة ظهرت ليلة السبت/الأحد الماضية، تزامنا مع أول مباراة للمنتخب الألماني في البطولة التي تقام اليوم أمام منتخب أمام كوراساو.

وتهدف هيئة النقل من خلال هذه الخطوة إلى تقديم دعم قوي للمشجعين في احتفالاتهم؛ ونقل بيان عن مديرة التسويق، إينيكه باولزن، قولها:" من خلال محطات "تووور" الجديدة، نود أن ننقل الفرحة المشتركة بكأس العالم مباشرة إلى تفاصيل الحياة اليومية لركابنا، وأن نرسم ابتسامة على وجه المدينة".