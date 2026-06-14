تريزيجيه: نستهدف الفوز في كل مباريات المونديال وإسعاد الجماهير المصرية

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أن حالة الانسجام بين لاعبي الفراعنة في أعلى مستوياتها، مشددًا على أن الجميع داخل الفريق يجمعهم هدف واحد وهو إسعاد الجماهير خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح تريزيجيه أن المنتخب يدخل جميع مبارياته بطموح تحقيق الانتصار، مع احترام كامل لمنتخب بلجيكا وبقية منتخبات المجموعة السابعة، مؤكدًا أن التركيز ينصب على كل مواجهة بشكل منفصل دون التفكير في النتائج بعيدة المدى.

وأشار لاعب المنتخب المصري إلى أن جميع العناصر جاهزة من الناحية الفنية والبدنية، بينما يظل القرار النهائي بيد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، موجهًا في الوقت نفسه الشكر للجماهير المصرية على دعمها المتواصل للفريق في مختلف البطولات.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام بلجيكا، مساء غد الإثنين، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.