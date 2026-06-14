سلامة الغذاء: لا توجد مؤشرات حتى الآن تدل على انتشار إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب

شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في بيان لها اليوم، على حرصها الدائم على حماية صحة المستهلك، وذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) في بعض الأغذية والمشروبات، ومتابعتها المستمرة لكافة الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للتحقق من أي وقائع قد تمثل مخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وتؤكد الهيئة أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) غير مسموح باستخدامها كمادة مضافة للعصائر الطبيعية في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (4) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء ويمنع استخدامها في اي ماده غذائية غير مصرح بالاستخدام لها وفقا للمعايير الدولية.

كما تمتلك الهيئة القدرات الفنية والتعاقد مع المعامل التي لديها القدرات المعملية اللازمة للكشف عن المواد المضافة غير المصرح بها باستخدام أحدث التقنيات التحليلية، وتواصل تنفيذ برامج التفتيش والرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقة الأغذية المتداولة بالأسواق للاشتراطات المعمول بها.

وفيما يتعلق بما أثير بشأن إضافة هذه المادة إلى عصير القصب، تؤكد الهيئة أنه لا توجد حتى تاريخه مؤشرات تدل على انتشار هذه الممارسة، كما أن الاستخدام التقليدي للمادة كان يقتصر على بعض التطبيقات المرتبطة بتحسين المظهر وإضفاء اللون الأبيض لبعض المنتجات الغذائية، دون أن يكون لها أي قيمة غذائية أو تأثير على الطعم.

كما تؤكد الهيئة أن التعامل مع القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء يتم وفق نهج علمي قائم على تقييم المخاطر والأدلة الفنية والتحاليل المعملية المعتمدة، وأن إثبات وجود أي مخالفة أو تحديد مدى انتشارها لا يستند إلى الافتراضات أو المعلومات المتداولة، وإنما إلى نتائج الفحص والتحقق العلمي، بما يضمن اتخاذ القرارات الرقابية على أسس موضوعية تحافظ على صحة المستهلك وتعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الهيئة أن احتمالية وقوع بعض الممارسات المخالفة من جانب عدد محدود من متداولي الغذاء تظل قائمة، شأنها شأن أي مخالفات يتم رصدها في مختلف الأنشطة الغذائية، وأن الهيئة تتعامل بحزم مع أي مخالفة يثبت وقوعها، وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل حماية صحة المستهلك.

وتهيب الهيئة بالمواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو التهويل الذي قد يؤدي إلى إثارة مخاوف غير مبررة. كما تدعو الهيئة المواطنين إلى توخي الحرص عند شراء وتناول الأغذية والمشروبات، والاعتماد على المنشآت والمنافذ الملتزمة بالاشتراطات الصحية ومراعاة المظاهر العامة للنظافة وجودة التداول.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار جهودها الرقابية والتوعوية، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تداول غذاء آمن وسليم، ويحافظ على صحة المستهلك، ويعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء بجمهورية مصر العربية.