ليفربول يحدد بديل صلاح

يضع نادي ليفربول ملف تعويض رحيل نجمه محمد صلاح على رأس أولوياته، مع تكثيف تحركاته في سوق الانتقالات قبل انطلاق موسم 2026/2027.

ويستعد “الريدز” لدخول نافذة انتقالات نشطة، بالتزامن مع مشاركة عدد من لاعبيه في كأس العالم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يواصل المدرب الجديد أندوني إيراولا العمل رفقة جهازه المعاون لحسم الصفقات المرتقبة داخل أروقة “أنفيلد”.

وبرز اسم الجناح الشاب يان ديوماند، لاعب لايبزيج الألماني، كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى ليفربول، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 87 مليون جنيه إسترليني. ورغم تصريحات سابقة للاعب أبدى خلالها رغبته في اللعب على ملعب “أنفيلد”، فإنه أوضح لاحقًا أن تلك الرغبة تعود في الأساس لوالده، العاشق لأجواء النادي والأسطورة ستيفن جيرارد.

وفي السياق ذاته، يراقب ليفربول وضع برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، كخيار بديل، في ظل احتمالية رحيله خلال الصيف الجاري، حيث تشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تتجاوز 86 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك في إطار سعي إدارة ليفربول لتعويض رحيل صلاح، الذي أنهى تعاقده مع النادي مبكرًا، ما يفرض على الجهاز الفني التحرك السريع لضم عناصر هجومية قادرة على الحفاظ على قوة الفريق التنافسية في المرحلة المقبلة.