إيران تتوعد بالرد على تجدد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

علق نائب القيادة في مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء محمد جعفر أسدي، على تجدد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد.

وقال في تصريح مقتضب لمراسل الدفاع والأمن في موقع «دفاع برس»، مساء الأحد: «بلا شك إن هذه الجرائم لن تبقى بلا رد».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية إلى 3 شهداء و15 إصابة.

وأشارت إلى استمرار عمليات البحث والانقاذ في المكان المستهدف، فضلًا عن حدوث دمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ ضربة دقيقة على مركز قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن المقر المستهدف استخدمه عناصر حزب الله للدفع بمخططات ضد الإسرائيليين، وقوات الجيش في جنوب لبنان.

وقالت إن الغارة شُنت بعد إطلاق حزب الله في وقت سابق، أهدافًا جوية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن «الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يطال تل أبيب وقوات الجيش».

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأحد، مقطع فيديو وصورًا توثق لحظة استهداف إحدى الشقق في المنطقة، ما أحدث دمارًا كبيرًا وأدى إلى تصاعد أعمدة الدخان.

وفي أعقاب الغارة، أعلن كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، مسئوليتهما عن الهجوم على الضاحية الجنوبية.

وتأتي الغارة في ظل تصعيد متسارع على الجبهة اللبنانية، بعد ساعات من تهديدات إسرائيلية بتطبيق ما يُعرف بـ«معادلة الضاحية»، ردًا على الهجمات التي تتهم إسرائيل حزب الله بتنفيذها ضد مناطق في شمالها.