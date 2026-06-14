فينيسيوس: هدف المغرب أصابنا بالخلل

تحدث فينيسيوس جونيور، لاعب منتخب البرازيل، عن مباراة السيليساو أمام المغرب، والتي جرت اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

علق فينيسيوس جونيور، لاعب منتخب البرازيل، على تعادل السيليساو أمام المغرب، في المباراة التي جمعت بينهما في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

واستهل فينيسيوس، تصريحاته التي أدلى بها عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلًا: "أعتقد أننا ظهرنا في الشوط الأول بشكل سيئ واستقبلنا هدفًا، وهذا الهدف أصاب توازننا بالخلل واستطعنا العودة ويستوجب علينا أن نحسن من أنفسنا".

وأضاف لاعب منتخب البرازيل: "يجب أن نستحوذ على الكرة أكثر وفي أكثر من مرة لم نستحوذ على الكرة بشكل كبير، ويجب علينا العمل من الآن لأن المباراة المقبلة بعد أيام".