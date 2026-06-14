وزير التموين يعتمد الموازنة التخطيطية للقابضة للصوامع: تطوير منظومة التخزين لدعم الأمن الغذائي

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لاعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي 2026/2027، ومناقشة خطط تطوير منظومة الصوامع والتخزين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وجهود تحديث البنية التحتية للصوامع على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطط رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الطاقات التخزينية المتاحة، بما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكد وزير التموين أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، نظرًا لدورها الحيوي في تأمين وتخزين الحبوب الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة التشغيل والرقابة.

وأشار فاروق إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج التطوير ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية، بما يدعم قدرة الدولة على الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع والحبوب، ويعزز جاهزية منظومة التخزين لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والاستثمار في تنمية الكوادر البشرية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التشغيلية والتنموية للشركة بكفاءة واستدامة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الصوامع والتخزين، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين على مستوى الجمهورية.