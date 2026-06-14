عراقجي: إيران خرجت من الحرب أكثر قوة وحققنا إنجازات استراتيجية قيمة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «تجربة الحرب أثبتت أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يقوم على إقصاء إيران أو تجاهلها».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، مساء الأحد، أن «الهيكل الأمني الجديد للمنطقة يتطلب مشاركة جميع دول المنطقة وتعاونها».

وذكر أن «دول المنطقة أدركت تدريجيًا أنّ الأمن المستدام والتنمية والاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال التعاون»، بحسب تعبيره.

وتابع: «الشعب الإيراني أحبط مخططات الأعداء، ووجه رسالة واضحة للعالم بصموده في وجه الضغوط والتهديدات»، بحسب تعبيره.

واعتبر أن التماسك الوطني في إيران ومقاومة الشعب وحضوره في الساحات هو «الركيزة الأساسية لقوة إيران في مجال الدبلوماسية».

وأكمل «الشعب الإيراني نجح بتحقيق إنجازات استراتيجية قيمة؛ تتجلى آثارها في المعادلات الإقليمية والعالمية».

ولفت إلى أن «صمود إيران أظهر حقيقة قوتها وحطم روايات الأعداء عن تراجع قوتها»، مختتمًا: «إيران خرجت من الحرب أكثر قوة وتماسكًا، بسبب صمود الشعب وتضامنه، إلى جانب قدراتها الدفاعية».

وأعلن مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن نص مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن في مراحله الأولى وقف العمليات القتالية والمواجهات في إيران ولبنان، والحصول على ضمانات أمنية، بالإضافة إلى الإفراج عن جزء من الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، أشار محمدي، إلى أن ملف البرنامج النووي الإيراني ليس مدرجًا في المرحلة الأولى من الاتفاق، وسيجري وضعه على جدول الأعمال عقب تنفيذ الالتزامات وعملية التحقق من الصحة.

وأضاف أن مسودة التفاهم قد نصت في مرحلتها النهائية على إلغاء العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية، فضلًا عن تقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب والضغوط الاقتصادية.

من جهته، أفاد مسئول إيراني لوكالة «رويترز»، اليوم الأحد، بأن طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تحصل على أسلحة نووية، وذلك بموجب مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

وقال المسئول إن الولايات المتحدة ستتنازل - بموجب مذكرة التفاهم - عن العقوبات النفطية المفروضة لفترة محددة، مما يسمح لإيران ببيع النفط والحصول على عائداته.

وأشار إلى موافقة أمريكا على تخفيف طهران مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، موضحًا أن آلية تنفيذ هذا الإجراء ستكون محل نقاش وتباحث خلال الأيام الـ60 المقبلة.

وقال إن إيران ستعيد فورًا فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري.

ونوه أن أمريكا وافقت على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، بما في ذلك عبر التحويلات النقدية المباشرة وخطوط الائتمان المالي.