عملية إجلاء جديدة لـ97 فلسطينيا من غزة عبر معبر رفح

انطلقت اليوم عملية إجلاء جديدة عبر معبر رفح البري، حيث تم نقل إجمالي 97 حالة من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خان يونس، من بينهم 38 مريضًا، فيما ضمّت الدفعة بقية الحالات من المرافقين.

وجرت عملية التجمع داخل مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث شاركت طواقم الإسعاف التابعة للجمعية في تجهيز ونقل المرضى والمرافقين، ضمن ترتيبات ميدانية منظمة.

وتولّت منظمة الصحة العالمية إدارة وتنفيذ عملية الإجلاء والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما في ذلك ترتيب خروج الحالات الطبية عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

واستقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، إذ وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسئول بالمعبر، إن العمل جارٍ على إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، تمهيدًا لعودتهم إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن فريق من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، إذ تعمل فرق الهلال على تيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم، وتقديم الدعم النفسي للأطفال.