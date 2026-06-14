استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال وسط مدينة غزة

استشهد مواطن فلسطيني، بعد ظهر اليوم الأحد، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة يوم أمس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن خليل جميل المصري (40 عامًا)، متأثرًا بجروحه إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال في شارع الثورة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في مختلف أرجاء القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد رمزي أبو حصيرة (39عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بطنه على مفترق السرايا، أمس.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن زكي محمد القرا (30 عامًا)، صباح الأحد، إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي السياق، أفاد مصدر طبي باستشهاد الطفل أمير عماد البشيتي (13 عامًا)، قبيل منتصف الليل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن السمين جنوبي مدينة خان يونس، وهو ما يرفع عدد الشهداء أمس السبت، إلى 4 بنيران قوات الاحتلال في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وأصيب مواطن صباح الأحد بجروح خطيرة، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على فناء منزل في مخيم خان يونس.

إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في بحر مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.