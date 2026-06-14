الرئيس السيسي يعقد لقاء ثنائيا مع ترامب على هامش مشاركته في أعمال قمة السبع بفرنسا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026 بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع، وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة، ومن بينها مصر، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن مشاركة مصر في القمة تأتي تأكيدًا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفًا أنه من المقرر أن يعقد الرئيس مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأوضح أنه من المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددًا من الموضوعات، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن مشاركة الرئيس في هذه القمة تعد المشاركة المصرية الثانية في قمة مجموعة السبع، حيث شاركت مصر للمرة الأولى في القمة التي عُقدت بمدينة «بياريتز» الفرنسية في أغسطس ٢٠١٩ أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.