الهيئة القومية لسكك حديد مصر تناشد المواطنين الالتزام بالعبور الآمن من على شريط السكة الحديد

أعدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مادة فيلمية للتوعية بمخاطر السلوكيات غير المسؤولة وعبور شريط السكك الحديدية من الأماكن العشوائية غير المخططة، والتأكيد على ضرورة استخدام المعابر القانونية كالمزلقانات المؤمنة والكباري والأنفاق المخصصة لذلك، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة بين المواطنين.

وناشدت الهيئة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، المواطنين ضرورة الالتزام بالعبور من خلال المزلقانات القانونية المؤمنة والكباري والأنفاق والمعابر المخصصة لعبور الأفراد والمركبات، وعدم عبور شريط السكك الحديدية من الأماكن غير المخصصة لذلك، حفاظا على الأرواح والممتلكات وسلامة حركة القطارات.

وأكدت أن القطارات تسير في مسارات محددة، ولا يمكنها تغيير اتجاهها أو التوقف بصورة مفاجئة لتفادي الأشخاص أو المركبات التي تعبر شريط السكة الحديد بشكل غير قانوني، الأمر الذي يجعل أي محاولة للعبور من الأماكن العشوائية سلوكا بالغ الخطورة قد يؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة وخسائر فادحة في الأرواح.

وأوضحت أن محاولة تقدير سرعة القطار أو المسافة الفاصلة عنه والاعتماد على اجتياز شريط السكة الحديد قبل وصوله بصورة عشوائية يعد من أخطر السلوكيات الخاطئة التي تنتهي بعواقب مأساوية وخسائر جسيمة لا يمكن تداركها، حيث إن طبيعة تشغيل القطارات وسرعاتها لا تتيح إمكانية تفادي مثل هذه التصرفات غير المسئولة.

وناشدت الهيئة، قائدي المركبات عدم استخدام المعابر غير الشرعية أو العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك، لما يمثله هذا السلوك من تهديد مباشر لحياة المواطنين ومستخدمي الطرق، فضلا عن تأثيره السلبي على انتظام حركة القطارات وتهديد أمن وسلامة هذا المرفق ومستخدميه من جمهور الركاب.