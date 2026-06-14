مندوب فلسطين في الجامعة العربية: تقارير الأمم المتحدة وثقت انهياراً غير مسبوق في قطاع التعليم الفلسطيني جراء عدوان الاحتلال

شاركت فلسطين في افتتاح أعمال الدورة (111) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، بحضور نخبة من رؤساء وفود الدول والمنظمات العربية، اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن جهته، أكد السفير مهند العكلوك - المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج وواسع النطاق للتعليم في فلسطين، هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ومن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، حيث تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسات وخطط وممارسات تهدف إلى تقويض العملية التعليمية الفلسطينية وتشويهها وتزوير وأسرلة مناهجها، وتشمل هذه السياسات والممارسات العدوانية القتل والاعتقال والحصار وتدمير المدارس والجامعات والخدمات التعليمية، وفرض القيود على حركة الطلاب والمعلمين.



وأوضح العكلوك، خلال كلمته، أن تقارير اليونيسف والأمم المتحدة وثقت انهياراً غير مسبوق في قطاع التعليم الفلسطيني في قطاع غزة بسبب جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينيي، حيث حُرم أكثر من 625000 طالب وأكثر من 22500 معلم، من حقهم في التعليم والتعلم للعام الدراسي الثالث على التوالي، كما شملت الجرائم الإسرائيلية تدمير البنية التحتية التعليمية، واستهداف المنشآت، وقد أكدت تقارير اليونيسف أن حوالي 85% من المدارس قد تعرضت للتدمير أو أصبحت غير صالحة للاستخدام، مما يهدد مستقبل جيل كامل، ويعرض أبناء هذا الجيل للضياع.



وذكر أن قد بلغ عدد الطلاب الشهداء حتى اليوم 20647 طالباً وطالبة، منهم 19229 طلبة مدارس و1418 طلبة جامعات، وبلغ عدد شهداء الكوادر التعليمية ما يزيد على 1400، بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى.

واستهدف العدوان الإسرائيلي أكثر من 500 مدرسة وجامعة: منهم 179 مدرسة حكومية تم تدميرها بشكل كامل، وأخرجت 118 مدرسة عن العمل، إضافة إلى أكثر من 100 مدرسة من مدارس وكالة الأونروا تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، كما تم تدمير أكثر من 63 مبنى تابعاً للجامعات بشكل كامل.



وأكد: "إننا اليوم أمام مسئولية كبيرة تتمثل في العمل على إنشاء مدارس بديلة وآمنة في المخيمات، وتوفير غرف صفية متنقلة وبنى تحتية مرنة، ودعم المعلمين والطلبة بوسائل الحماية والدعم النفسي والاجتماعي".

وأشار إلى ضرورة أن يكون هذا الجهد عربياً ودولياً مشتركاً، وأن تتصدره المنظمات الدولية كاليونسكو واليونيسف لضمان استدامة العملية التعليمية.



كما أوضح أن 806 آلاف طفل في الضفة الغربية المحتلة والقدس، يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقهم في التعليم، حيث أصبح الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة رحلة مليئة بالخوف والخطر، الذي قد يؤدي بالطالب أو المعلم إلى الاستشهاد أو الإصابة أو الاعتقال.