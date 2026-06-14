شنّ الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على إعلان أحد الأطباء فتح الباب أمام "متبرعين" من مرضى السكري لتطبيق ما يُعرف بـ "نظام الطيبات" عليهم، وذلك على خلفية زعم الطبيب شفاء حالة لمواطن سوداني وتوقفه تمامًا عن تناول الأنسولين.

وأوضح خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الطبيب يسعى لتجريب "نظام الطيبات"، الذي دعا إليه الدكتور ضياء العوضي، وذلك من خلال إجراء بحث علمي، والبحث عن مرضى كمتبرعين لخوض التجربة، مستنكرا غياب الرقابة على مثل هذه الممارسات الطبية.

وتساءل الديهي مستغربًا عن آلية السماح بمثل هذه الأبحاث دون غطاء رسمي، قائلًا: "هل يعقل أن يقوم أي شخص بإجراء بحث علمي على المرضى دون موافقة وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء والصيادلة، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ هل أصبح الأمر مشاعًا لأي شخص ليحضر مواطنين ويجري عليهم تجاربه الخاصة؟".

واختتم حديثه بالتحذير من الانجراف وراء هذه الدعوات غير المقننة، متسائلًا: "كيف لمجتمع عاقل ومتعلم يعيش في القرن الحادي والعشرين وعصر الذكاء الاصطناعي، أن يترك العلم ويتجه إلى مسارات غير علمية تهدد حياة المرضى؟".

وكتب أحد الأطباء منشورا على صفحته الشخصية متداولا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "وكتب أحد الأطباء منشورًا على صفحته الشخصية، قائلًا: "حتى أكون منصفًا مع نظام الطيبات، قررت متابعة حالات السكري من النوع الأول والثاني، وأجرب معهم نظام الطيبات، وأنشر التجربة على الصفحة، بعد أن رأيت تحاليل أخ سوداني شُفي من السكر وترك الإنسولين تمامًا، لكن أحتاج متطوعين مستعدين لإرسال تحاليل السكر يوميًا قبل وبعد نظام الطيبات، وإرادة قوية في إيقاف البيض والدجاج، وتناول اللحم مرة فقط في الأسبوع، والاعتماد على الأرز الأبيض والبطاطس وخبز القمح الكامل في الوجبات، مع الاستمرار على الأدوية".