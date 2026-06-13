قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا بلغت 151 مليار جنيه.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، أن حجم الدعم الذي يتلقاه القطاع الصحي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قد لا يكون واضحًا لدى البعض، مشيرًا إلى دخول 10 مستشفيات و60 وحدة صحية ضمن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إدخال بقية المستشفيات وبدء المرحلة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا تشمل أيضًا الوحدات الصحية بإجمالي 113 وحدة صحية في المرحلة الأولى، فيما سيتم إدخال 159 وحدة إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي الوحدات الصحية المشمولة بالمنظومة في المحافظة إلى 272 وحدة رعاية أولية.

واستشهد الوزير بنماذج رصدها خلال زيارته لمستشفيات ملوي ودير مواس، لافتًا إلى إجراء جراحات، مثل تغيير صمام الأورطي بالمنظار، إلى جانب عمليات قسطرة تداخلية عالية الدقة والتعقيد.

وأوضح أن تكلفة تغيير صمام الأورطي تتراوح بين 850 ألف جنيه و1.2 مليون جنيه، مشيرًا إلى توفير هذه الخدمات للمواطنين بالمجان داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من الأول من يونيو الجاري، مشيرًا إلى تفقده خلال جولته بمحافظة المنيا مراكز تدريب القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، بالإضافة إلى مراكز المحاكاة التي وفرتها المحافظة لدعم التحول الرقمي.

وأكد أن كل مواطن داخل المنظومة سيكون له «ملف صحي متكامل ومميكن»، مشددًا على أن المنظومة «تنقل الخدمات الصحية نقلة حضارية ضخمة جدًا، ليس فقط في جودة الخدمات، وإنما أيضًا في التوسع وميكنة الخدمات، وهو ما لم يكن موجودًا في المنيا».