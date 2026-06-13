النائب ياسر قورة يعترض على الدعم النقدي: التضخم قد يلتهمه ويزيد الضغوط على المواطنين

اعترض ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ، التحول إلى الدعم النقدي لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية ومشكلات سلاسل الإمداد ورفع سعر الطاقة بما أثّر على حياة المنواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه لا يجب هذا التحول في ظل الضغوط على المواطن أن يتم فرض هذا التحول.

وأوضح أن هذا التحول يجب أن يسبقه سيطرة على الأسواق، معتبرًا أن الحكومة غير قادرة على السيطرة عليها بدليل أن التجار يتلاعبون بالأسعار ويرفعونها بشكل يومي.

ونوه إلى أن التضخم قد يلتهم كل الدعم وبالتالي يتم فرض مزيد من الضغوط على المواطنين، موضحًا أن الدولة أجرت تقنية لبطاقات التموين وأخرجت غير مستحقين وبالتالي فهي قادرة على ذلك ولا داعي للتحول.

ولفت إلى ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه، لكن هناك حاجة ملحة أيضًا لإجراء تجربة على الدعم النقدي لضمان توفر السلع للمواطنين وقدرة الدولة على ذلك.

وحذر من أن التجار عندما يشعرون أن المواطن حصل على أموال بأي طريقة تحدث موجة تضخم وارتفاعات بالأسعار، ما يزيد الضغوط على المواطنين.