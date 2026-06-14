هل تتراجع الأونصة لـ 3500 دولار بعد توقعات سيتي بنك؟ رئيس شعبة الذهب يوضح

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب ينخفض مع كل تهديد بالحرب نتيجة تأثر منطقة الخليج التي تمثل أكثر من 26% من حجم واردات العالم من النفط، خاصة للدول الصناعية الكبرى مثل أمريكا ودول أوروبا وشرق آسيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، أن المناوشات أو التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي أو الإسرائيلي يؤدي لحالة من "عدم اليقين الاقتصادي"، وينعكس على ارتفاع أسعار الطاقة والبترول ويؤدي لزيادة التضخم في الولايات المتحدة والدول الكبرى.

وأشار إلى أن المستثمرين في حالات التهديد السياسي يتوجهون للاستثمار في "أرض صلبة" تتمثل في الدولار والعملات الرئيسية وصناديق الاستثمار بعيدا عن المعادن الثمينة.

ولفت إلى أن الـ 48 ساعة الماضية شهدت تنويها عن "شبه توقف للحرب" والوصول لاتفاق مبدئي بين أمريكا وإيران بعدما وصلت الأوقية لـ 4040 دولارا، دفع إلى حالة من التفاؤل وتوجه المستثمرين مجددا للملاذ الآمن المعتاد الذهب.

وشدد أن من اشترى الذهب بالسعر المرتفع يجب ألا يبيعه بالسعر المنخفض لتجنب الخسارة الكبيرة، مؤكدا أن الذهب دائما ما يعود لنقاط السعر المرتفعة التي وصل إليها.

وتطرق إلى توقعات البنوك العالمية مثل "سيتي بنك" بتراجع الأونصة لـ 3500 دولار، قال إن هذه التقارير تُستخدم "كدليل فقط وليست يقينا"، موضحا أن تلك المؤسسات توقعت سابقا وصول السعر لـ 6000 دولار.

وأشار إلى أن المعطيات الحالية تؤكد أن في حال تحقق التهدئة بين الأطراف، ستشهد أسعار الذهب ارتفاعات متتالية، أما في حال استمرار المناوشات فسيحدث تضخم يؤثر على الدولار، مؤكدا أن الاحتمال الأكبر والأرجح بكثير في حال الوصول لاتفاق نهائي "قفزة" في أسعار الذهب.

وتوقع "سيتي بنك" أن تتراجع أسعار الذهب 20% إضافية بحلول سبتمبر المقبل، محذرا من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال الصيف قد يدفع المعدن النفيس إلى خسائر حادة رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقال محللو البنك، إن أسعار الذهب قد تهبط إلى نحو 3500 دولار للأونصة، إذا بقي مضيق هرمز مغلقا حتى نهاية الصيف، وهو ما يمثل انخفاضا يقارب 19.7% مقارنة بمستويات 4357.9 دولار للأونصة.