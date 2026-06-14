مدرب المغرب: قدمنا مباراة جيدة أمام البرازيل ولم يكن هدفنا الدفاع

أبدى محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراة البرازيل، في افتتاح مشوار المنتخبين في منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال محمد وهبي في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس»: «قدمنا مباراة جيدة للغاية خاصة من الناحية الهجومية في الجزء الأول، طبقنا هذه الخطة أمام النرويج، لكن عندما تواجه فريقًا يقوده كارلو أنشيلوتي يكون الأمر مختلفًا».

وأضاف: «حاولنا الحد من خطورتهم على الأطراف، خاصة في وجود فينيسيوس جونيور ورافينيا، وتأقلمنا مع أسلوب المنافس».

وتابع: «لم يكن هدفنا الدفاع طوال 90 دقيقة، بل قدمنا أداءً جيدًا أيضًا عندما امتلكنا الكرة وهاجمنا».

وأتم: «لم نحقق الفوز في مباراتنا الأولى، لذلك ندرك أهمية المباراة المقبلة، إذا نجحنا في الفوز بالمواجهة الثانية فستزداد حظوظنا في التأهل، سنواجه منافسًا مختلفًا لكننا سندخل اللقاء بثقة كبيرة».

ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا.

وتجمع المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين هايتي وإسكتلندا في الرابعة من فجر اليوم، الأحد.

وفي الجولة الثانية تلعب المغرب أمام إسكتلندا في الواحدة فجر السبت المقبل 20 يونيو الجاري، فيما تلعب البرازيل أمام هايتي في الثالثة فجر اليوم ذاته.