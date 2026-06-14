ترينيداد تتوقع الحصول على صادرات غاز كبيرة من حقل فنزويلي

قال وزير الطاقة في ترينيداد وتوباجو رودال مونيلال، إن منح فنزويلا ترخيصا لشركة شل لاستكشاف الغاز واستغلاله سيؤدي إلى تصدير 7ر1 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى بلاده. وقد تم منح هذا الترخيص في 11 يونيو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح مونيلال، خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية المشتركة بين حزبين سياسيين في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الغاز سيستخرج من حقل لوران الفنزويلي، ثم ستتم معالجته عبر منصة ماناتي المملوكة لشركة شل، والتي ستقع في المياه الإقليمية لترينيداد وتوباجو.

وأضاف أن الموافقة النهائية من حكومة ترينيداد وتوباجو على مشروع لوران قيد الانتظار.