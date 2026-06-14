أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، صحة المنشور الذي تداوله عدد من الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع أطباء الامتياز بمستشفى الشاطبي الجامعي بمحافظة الإسكندرية من دخول غرف العمليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «واضح إن المنشور اللي كان تداوله الأطباء على صفحات التواصل الاجتماعي واضح إنه كان صحيح وصدر من حد مسئول في الجامعة».

وأرجع أسباب صدور هذا القرار، إلى الزحام وزيادة الأعداد، وغيرها، مضيفًا: «القرار جانبه الصواب تمامًا.. كتب قرار بشكل عام وقرار قاسي جدًا وغير مقبول إطلاقًا».

ونوّه إلى اعتذار المسئول عن تدريب أطباء الامتياز بجامعة الإسكندرية، وإصداره بيانًا تصحيحيًا لهذا القرار، بأن المقصود هو حث أطباء الامتياز على الالتزام بالجدول المُحدد، تنظيمًا لسير العمل، معلقًا: «هما عاملين جدول لأطباء الامتياز اليوم دا في العيادة الخارجية اليوم دا في العمليات كل واحد يلتزم بجدوله لتنظيم العمل».

وقال إن هذه الواقعة كشفت عن زيادة أعداد أطباء الامتياز بما يتجاوز القدرة الاستيعابية لأماكن تدريبهم، بالإضافة إلى التوسع العشوائي بكليات الطب، وزيادة أعداد الطلاب المقبولين، مؤكدًا: «إحنا مش غاوين نعترض دا يشكل خطر حقيقي على مستوى الطبيب المصري اللي هيتخرج من دلوقت أو بعد كمان أكثر».

ولفت إلى تحذيره خلال الجلسة المشتركة بين لجنتي الصحة والتعليم العالي بمجلس النواب، بشأن زيادة أعداد الخريجين، وضرورة ارتباطها بالقدرة الاستيعابية لتدريبهم، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على الكليات الطبية التي أنشئت دون مستشفيات جامعية.

وتابع أن القانون منح هذه الكليات مُهلة لـ3 سنوات لإنشاء مستشفياتها الجامعية، وإلا تم إغلاقها، أو منعها من استقبال دفعات جديدة، معلقًا: «أنا قلت الكلام دا للسيد وزير التعليم العالي وهو قال إن هما بيدرسوا هذا الموضوع بجدية شديدة».

وأكد: «عاوزين نشوف نتيجة الجدية دي عاوزين نشوف قرار منع قبول دفعة جديدة في الكليات اللي معملتش مستشفيات جامعية دا تطبيق للقانون.. إحنا مش بس غاويين مشاكل وإنما هذا لا يصح كلية طب مش كلية نظرية دي كلية عملية جدًا».

وتطرق إلى وجود برتوكول بين الجامعات الخاصة التي لا تمتلك مستشفى جامعي وتخضع لمهلة الـ3 سنوات، وبين المستشفيات الجامعية الحكومية، لتدريب طلابها بنظير مادي.

أردف أن غالبية المستشفيات الحكومية تضم أعدادًا كبيرة من أطباء الامتياز، موضحًا عدم امتلاكها للطاقة لاستيعابية اللازمة لاحتواء أطباء الجامعات الخاصة، معلقًا: «مينفعش يقف 20 دكتور امتياز حوالين طبيب مقيم أو مدرس مساعد وهو بيكشف على عيان».



