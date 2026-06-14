سهير جودة تكشف حقيقة الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز

كشفت الإعلامية سهير جودة حقيقة الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز، بعد تداول أنباء خلال الأيام الماضية بشأن تدهور وضعه الصحي.

وقالت سهير جودة، خلال برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية النهار، إنها تواصلت مع زوجته الكاتبة دينا شرف الدين، التي أكدت أن الفنان أحمد عبدالعزيز خضع لعملية جراحية في ألمانيا قبل نحو شهرين، وتكللت العملية بالنجاح، وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة ويقضي فترة النقاهة بشكل طبيعي.

وأضافت أن الأنباء المتداولة مؤخرًا حول حالته الصحية غير دقيقة، مشيرة إلى أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعيدون نشر معلومات قديمة على أنها جديدة.

وكانت شائعات قد انتشرت خلال الساعات الماضية تفيد بأن أحمد عبدالعزيز أجرى جراحة في الأحبال الصوتية وأصبح غير قادر على التحدث، إلا أن زوجته نفت هذه الأنباء، مؤكدة أن حالته مستقرة وأنه يتعافى بشكل طبيعي بعد نجاح العملية.

وتتوافق هذه التصريحات مع ما أكدته دينا شرف الدين لوسائل إعلام محلية، حيث أوضحت أن الجراحة أُجريت قبل نحو شهرين في ألمانيا ونجحت بالكامل، وأن الفنان يتمتع بحالة صحية مستقرة.