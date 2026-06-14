كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي قضية حسمت بشكل غير قابل للتراجع

وصفت كوريا الشمالية اليوم الأحد نزع السلاح النووي بأنه قضية "حسمت بشكل غير قابل للتراجع"، منددة بالمحادثات الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي أعادت التأكيد على هدف نزع السلاح النووي للشمال.

وأصدر متحدث باسم وزارة خارجية الشمال، لم يُكشف عن اسمه، هذا الانتقاد بعد أن أعادت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التأكيد على الهدف المشترك خلال اجتماع المجموعة الاستشارية النووية الثنائية يوم الخميس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الحديث عن نزع الأسلحة النووية للطرف المتحارب الآخر هو حديث غير عقلاني وأضغاث أحلام خيالي.

وأضاف المتحدث أن خطاب الولايات المتحدة والقوى التابعة لها الذي لا معنى له ضد كوريا الشمالية والتعاون في توجيه تهديد نووي لها لا يمكن أن يؤثر أبدا على الموقف غير القابل للتراجع لكوريا الشمالية كدولة حائزة على أسلحة نووية، مشيرا إلى أن "نزع السلاح النووي قضية حسمت بشكل غير قابل للتراجع".

كما انتقد المتحدث حوار الردع الموسع الثنائي بين الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي، حيث أعاد البلدان التأكيد على التزامهما بـ "النزع الكامل للسلاح النووي" لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث إنه "مهما حاولت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية المراوغة، فلن يغيروا أبداً الموقف الحالي لكوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية".