وفاة بحار هندي جراء مضاعفات صحية على متن ناقلة راسية في ميناء عماني

أعلنت السفارة الهندية في مسقط، أن هنديا توفي جراء مضاعفات صحية أصيب بها وهو على متن السفينة «إم.تي سيليستيال»، أثناء رسوها في ميناء الدقم في سلطنة عمان.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قالت ‌السفارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس السبت: «يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة الجثمان إلى الهند في أقرب وقت ممكن».

ووفقًا لبيانات حكومية، يعمل أكثر من 300 ألف بحار هندي في أساطيل الشحن العالمية. وقال مسئول في وزارة النقل البحري بالبلاد الأسبوع الماضي، إن أكثر من 18 ألف بحار هندي يعملون في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الوفاة بعد أيام من مقتل ثلاثة بحارة هنود في غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، مما أثار انتقادات شعبية ومن أحزاب المعارضة في الهند.

وحثت أحزاب المعارضة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على إثارة هذه القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي ستعقد ‌في وقت لاحق من الأسبوع.

وفي خطوة نادرة، قدمت الهند يوم الجمعة، احتجاجًا ثانيًا للولايات المتحدة على الهجوم الذي وقع بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع حرب إيران.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إنها استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية لإبلاغه «قلقها العميق إزاء استخدام القوة المميتة ضد سفن مدنية».

وقال اتحاد يمثل بحارة في الهند ويسمى «فوروارد سيمنز يونيون أوف إنديا»، على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت، إن جثمان نيشانث أويرثاناثان (35 عاما) الذي توفي في 11 يونيو، بقي على متن السفينة لأكثر من يومين دون تبريد مناسب.

وأضاف: «يستخدم الطاقم زجاجات الماء البارد في محاولة يائسة لإبطاء عملية التحلل، وهو أمر مروع ويشكل خطرًا على الصحة»، ونشر الاتحاد مقطع فيديو قال إنه من على متن الناقلة.