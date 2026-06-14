كوريا الجنوبية والسعودية توقعان اتفاقية للتعاون في مجال النفط الخام والغاز

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن سيئول والمملكة العربية السعودية وقعتا اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع موارد الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي، في ظل التقلبات الأخيرة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.

ووقع وزير الصناعة كيم جونغ-كوان، مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، لوضع إطار للتعاون طويل الأمد في مجال توريد موارد الطاقة الرئيسية، وذلك خلال زيارته التي استمرت يومين إلى السعودية والتي بدأت يوم السبت.

وقالت الوزارة، إن الاتفاقية تحدد مجموعة واسعة من مجالات التعاون، بما في ذلك تخزين النفط الخام، وتطوير البنية التحتية لأنابيب النفط، فضلا عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدفع عجلة الابتكار في صناعة الطاقة.

كما التقى «كيم» بوزير الاستثمار السعودي فهد السيف، ووزير الصناعة والثورة المعدنية بندر الخريف، حيث استعرضوا التقدم المحرز في مشاريع الشركات الكورية الجنوبية في السعودية.

وقال كيم في بيان: «في ظل استمرار عدم الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية، تمكنا من تأمين إمدادات مستقرة من الموارد الرئيسية، مثل النفط الخام والنافثا، وأرسينا أساسا للتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة مع المملكة العربية السعودية».

ويخطط كيم، لزيارة دولة قطر يوم الاثنين، والإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء.