إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج بعد تحديث استمر 10 أشهر

أُعيد افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج، اليوم الأحد، بعد أكثر من 10 أشهر من أعمال تحديث شاملة، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وغادر أول قطار ركاب للمسافات الطويلة محطة هامبورج المركزية في تمام الساعة 36ر5 صباحا (التوقيت المحلي)، متأخرا دقيقتين عن موعده المقرر.

وقالت الشركة: "أُعيد افتتاح الخط، وتسير الآن أولى القطارات بين هامبورج وبرلين... بدأت قطارات الشحن باستخدام الخط الذي تم تحديثه مؤخرا منذ مساء أمس السبت".

ويُعد خط برلين-هامبورج أهم وصلة مباشرة بين مدينتين ضمن شبكة القطارات للمسافات الطويلة في ألمانيا. وكانت "دويتشه بان" قد أعادت افتتاح أول جزء من الخط في منتصف مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تسير القطارات بشكل متواصل بين هامبورج وشفيرين في شمال ألمانيا.

وبدأت أعمال التحديث الشاملة في أغسطس 2025، وشملت استبدال القضبان والمحولات والإشارات، إلى جانب تحديث 28 محطة.

وتأخر إنجاز الأعمال بنحو شهر ونصف مقارنة بالجدول الزمني المقرر، وعزت "دويتشه بان" ذلك إلى موجة الصقيع التي شهدتها البلاد في بداية العام. وكانت التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 2ر2 مليار يورو.

وخلال فترة التحديث، اضطرت قطارات المسافات الطويلة وقطارات الشحن إلى استخدام مسارات بديلة أطول. كما استمر تسيير القطارات الإقليمية على أجزاء من الخط، بينما اعتمد الركاب على خدمات الحافلات، حيث تم تشغيل أكثر من 200 حافلة.

ودعت "دويتشه بان" المسافرين إلى التحقق من مواعيد انطلاق القطارات بدقة قبل السفر اليوم الأحد. وقالت الشركة: "عند إطلاق خدمة بهذا الحجم، قد تظهر بعض المشكلات الأولية في البداية".