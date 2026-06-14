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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على عامل تعدى على زوجته بسلاح أبيض وإحداث إصابتها بالغربية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور بأحد المواقع الإخبارية تضمن تعدي شخص على زوجته بسلاح أبيض وإحداث إصابتها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يونيو الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز "مصابة بجروح متفرقة بالجسم") بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض إثر قيامها برفع دعوى خلع ضده محدثاً إصابتها المنوه عنها ، وعللت ذلك لرفضها التنازل عن القضية.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بذات الدائرة "له معلومات جنائية")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.