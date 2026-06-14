أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب علي حمدى في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان علي حمدي لاعب فريق طلائع الجيش قد ارتبط بالتعاقد مع نادي الزمالك الفترة الماضية قبل ان يتوصل مسؤولو البنك الأهي لاتفاق معه.

ويلعب علي حمدي في مركز خط الوسط وكان ضمن أفضل اللاعبين في الدوري المصري رفقة طلائع الجيش قبل أن يتنهى عقده .

وشارك علي حمدي خلال الموسم الماضي في 42 مباراة بقميص طلائع الجيش، ونجح خلال تلك المشاركات في صناعة هدفين لصالح فريقه، دون أن يتمكن من تسجيل أي أهداف، في حصيلة تعكس طبيعة دوره داخل الملعب.