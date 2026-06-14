صحة غزة: 3 شهداء و16 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء جدد، و16 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 986 شهيدًا، و3138 إصابة، و783 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و996 شهيدًا، و173 ألفًا و246 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد رمزي أبو حصيرة (39 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بطنه على مفترق السرايا، أمس.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن زكي محمد القرا (30 عامًا)، صباح الأحد، إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي السياق، أفاد مصدر طبي باستشهاد الطفل أمير عماد البشيتي (13 عامًا)، قبيل منتصف الليل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن السمين جنوبي مدينة خان يونس، وهو ما يرفع عدد الشهداء أمس السبت، إلى 4 بنيران قوات الاحتلال في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وأصيب مواطن صباح الأحد بجروح خطيرة، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على فناء منزل في مخيم خان يونس.

إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في بحر مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.