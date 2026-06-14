القناة 12 الإسرائيلية: انفجار مسيرة قرب قاعدة عسكرية بالجليل الغربي

أفادت القناة 12 العبرية، الأحد، بسقوط وانفجار 3 مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل، منذ صباح اليوم.

وأشارت القناة العبرية، إلى انفجار طائرة مسيرة عند بوابة قاعدة عسكرية في الجليل الغربي، دون وقوع إصابات.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدة مواقع عند الحدود اللبنانية، تحسبًا لتسلل مسيّرة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بالجليل الغربي إثر رصد مسيرة من لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه قواته في جنوب البلاد، في وقت أعلن فيه حزب الله استهداف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان بالصواريخ.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع اعتراضات جوية في منطقة المطلة بالجليل الأعلى، فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنها رصدت إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المنطقة.

في المقابل، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه يجب قتل 1000 عنصر من حزب الله مقابل كل جندي إسرائيلي.

وأضاف بن غفير، أنه يجب أن تهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من حزب الله.

وصعّد مسئولون إسرائيليون من لهجتهم تجاه لبنان عقب الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى حزب الله، إذ دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى تنفيذ رد عسكري في الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد مُسيَّرات أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال سموتريتش، إن «إطلاق النار من لبنان نحو بلدات الشمال يمثل اختبارًا لمعادلة الضاحية التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو»، مطالبًا بـ«تنفيذها بحزم وإسقاط مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت ردًا على تلك الهجمات».