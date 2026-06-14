صحة غزة: نقص حاد يهدد عمل المختبرات وبنوك الدم

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن تحديات كارثية تحاصر مقومات عمل المختبرات وبنوك الدم في القطاع.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، أن 87% من المستلزمات المخبرية ومواد الفحص المخبري غير متوفرة.

وأشارت إلى أن «نقص أجهزة الفحص ومعدات المختبرات يفاقم من إجراء الفحوصات للمرضى والجرحى»، قائلة إن «بنوك الدم في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته».

وأكدت أهمية التفاعل المجتمعي مع برامج التبرع بالدم، مشددة على أن تعزيز أرصدة المختبرات وإعادة تأهيلها يزيد من كفاءة العمل وتحقيق الاستجابة المطلوبة.

وتوجهت الوزارة في ختام بيانها بالتحية والتقدير إلى المؤسسات والشركاء كافة على تدخلاتهم الإغاثية لتعزيز عمل المختبرات.