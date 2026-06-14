ختام العرض المسرحي «زائد واحد» على مسرح الهناجر بالأوبرا الليلة

يختتم العرض المسرحي"زائد واحد" للمخرج محمود فؤاد صدقي، عروضه اليوم الأحد، على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد ليالي عرض شهدت إقبالا جماهيريا وتفاعلا ملحوظا من الجمهور والنقاد.

ويطرح «زائد واحد» رؤية مسرحية مغايرة، إذ ينتمي إلى نوعية عروض الكوميديا والفانتازيا، وتدور أحداثها داخل رحم امرأة، حيث تتحول الأجنة إلى شخصيات نابضة بالحياة، لكل منها أحلامها ومخاوفها وأسئلتها تجاه العالم الذي ينتظرها.

ومن خلال هذا الفضاء المتخيل، يقدم العرض معالجة بصرية وفكرية ثرية، تعتمد على سينوغرافيا داخلية مكثفة، وتفتح الباب أمام تأملات عميقة حول الوجود والاختيار واللحظة الفاصلة بين العدم والحياة.

العرض من تأليف محمد عادل النجار، وأشعار يسري حسان، وألحان زياد هجرس، وإضاءة عبد الله صابر، وتصميم ملابس أميرة صابر، وديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي، وبطولة الفنان القدير عزت زين، ونغم صالح، إيمان سمير، مريم عبد العزيز، ريتاج منازع، هشام شقاوة ،باسم حجازي، أحمد عباس، سمير عوض، عبد الفتاح الدبركي، ورويدا نبيل، أحمد أبو الحسن، ميدو هود.